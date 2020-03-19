Госдума перенесла утверждение законопроекта о дистанционной торговле лекарствами

Напомним, ранее президент России подписал указ о разрешении онлайн-торговли безрецептурными лекарствами. Параллельно он инициировал ужесточение наказания за торговлю контрафактными лекарствами в сети.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина , правительство попросило отложить рассмотрение для внесения поправок, касающихся торговли рецептурными лекарствами.

Госдума отложила рассмотрение законопроекта, касающегося дистанционной торговли лекарствами. Документ должны были рассматривать 19 марта в третьем чтении, но перенесли его на 31 марта, передает корреспондент Накануне.RU .





