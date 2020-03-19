Госдума перенесла утверждение законопроекта о дистанционной торговле лекарствами
Госдума отложила рассмотрение законопроекта, касающегося дистанционной торговли лекарствами. Документ должны были рассматривать 19 марта в третьем чтении, но перенесли его на 31 марта, передает корреспондент Накануне.RU.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, правительство попросило отложить рассмотрение для внесения поправок, касающихся торговли рецептурными лекарствами.
Напомним, ранее президент России подписал указ о разрешении онлайн-торговли безрецептурными лекарствами. Параллельно он инициировал ужесточение наказания за торговлю контрафактными лекарствами в сети.