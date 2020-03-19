"Нефть стоила бы $50 за баррель, если бы не развал ОПЕК+". Глава Лукойл о причине обрушения российской экономики

Совладелец нефтяной компании Лукойл Леонид Федун почти напрямую обвинил Роснефть Игоря Сечина в обвале экономики. Об этом он заявил в интервью РБК.

По его словам, если бы сторонам удалось договорится о продлении сделки ОПЕК+, баррель нефти сейчас стоил бы около $50.

"Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел, он дает цену, примерно по нашим подсчетам, от $20 до $25 минус от существующей цены", - пояснил бизнесмен.

Он также рассказал, что за несколько дней до выхода из сделки ОПЕК+ прошло совещание нефтяников с президентом Владимиром Путиным и на этой встрече никакая идея о выходе из сделки даже не обсуждалась.

Федун отметил, что эту мысль лоббировали "отдельные госкомпании", но даже они "не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25".

Первым в поддержку выхода России из соглашения о сдерживании добычи с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК выступила государственная Роснефть. "С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи", — сказал тогда пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев.