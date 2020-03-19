Титов заявил, что Шнуров пойдет на довыборы в Заксобрание Санкт-Петербурга

17 марта члены федерального политсовета "Партии роста" приняли решение рекомендовать их питерским коллегам музыканта Сергея Шнурова кандидатом на довыборы в Заксобрание Санкт-Петербурга, пишет РИА "Новости".

Руководитель "Партии роста" Борис Титов отметил, что Шнуров пока не подал документы на участие в довыборах.

"Был рассмотрен этот вопрос и приняли решение рекомендовать санкт-петербургскому отделению партии, которое в соответствии с уставом уполномочено выдвигать кандидатов на этих выборах, выдвинуть кандидатуру Сергея Шнурова", - сказал Титов.

Напомним, ранее Титов рассказал, как Шнуров пришел в партию. По его словам, они надеялись, что музыкант примет участие от партии в выборах в Госдуму в 2016 году, но он отказался, сказав, что не готов. В ноябре 2019 года музыкант сам позвонил Титову и сказал, что хочет вступить в партию.