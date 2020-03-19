29 Сентября 2020
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Политика В России Санкт-Петербург
Сергей Шнуров, Партия роста (2020) | Фото: Накануне.RU

Титов заявил, что Шнуров пойдет на довыборы в Заксобрание Санкт-Петербурга

17 марта члены федерального политсовета "Партии роста" приняли решение рекомендовать их питерским коллегам музыканта Сергея Шнурова кандидатом на довыборы в Заксобрание Санкт-Петербурга, пишет РИА "Новости".

Руководитель "Партии роста" Борис Титов отметил, что Шнуров пока не подал документы на участие в довыборах.

"Был рассмотрен этот вопрос и приняли решение рекомендовать санкт-петербургскому отделению партии, которое в соответствии с уставом уполномочено выдвигать кандидатов на этих выборах, выдвинуть кандидатуру Сергея Шнурова", - сказал Титов.

Напомним, ранее Титов рассказал, как Шнуров пришел в партию. По его словам, они надеялись, что музыкант примет участие от партии в выборах в Госдуму в 2016 году, но он отказался, сказав, что не готов. В ноябре 2019 года музыкант сам позвонил Титову и сказал, что хочет вступить в партию.

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Титов заявил, что Шнуров пойдет на довыборы в Заксобрание Санкт-Петербурга

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Теги: Борис Титов, Сергей Шнуров, Санкт-Петербург, Заксобрание, выборы, Партия Роста



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