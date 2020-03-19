29 Сентября 2020
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Мероприятие в честь 77-летия со дня основания Добровольческого танкового корпуса (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

На Уралвагонзаводе почтили память Добровольческого танкового корпуса

В сборочном цехе Уралвагонзавода, где на танковом конвейере собирают перспективные бронемашины разработки УВЗ, прошло торжественное мероприятия в честь 77-летия со дня основания Добровольческого танкового корпуса и формирования танковой колонны имени Святого Благоверного князя Димитрия Донского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, перед рабочими выступили генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов, директор механосборочного производства предприятия Сергей Альбрехт и настоятель храма Димитрия Донского отец Василий. Звучали песни в исполнении самодеятельных артистов заводского Дворца культуры имени И.В. Окунева.

Мероприятие в честь 77-летия со дня основания Добровольческого танкового корпуса(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Мы помним, что было сделано раньше, и мы горды, что сегодня работаем на Уралвагонзаводе. В цехе 130 делают танки, которые известны всем. И делают их, чтобы сохранить мир", - сказал генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Мероприятие в честь 77-летия со дня основания Добровольческого танкового корпуса(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Начальник механосборочного производства Сергей Альбрехт поблагодарил заводчан за работу. Отец Василий, настоятель заводского храма Димитрия Донского, где на фресках увековечен ратный подвиг россиян, благословил присутствующих на труд.

Мероприятие в честь 77-летия со дня основания Добровольческого танкового корпуса(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Напомним, что уникальное воинское соединение Уральский добровольческий танковый корпус было создано в кратчайшие сроки в марте 1943 года силами Уральского танкового завода №183 (сейчас Уралвагонзавод), Челябинского Кировского завода (сейчас "ЧТЗ-УРАЛТРАК") и Уралмаша. Для корпуса сверхплана было изготовлено 202 танка Т-34, из них 145 - в Нижнем Тагиле, а 185 заводчан были зачислены в экипажи. Танкисты Добровольческого танкового корпуса сражались на Курской дуге, освобождали Львов и Берлин.

Не менее героический путь и у танковой колонны имени Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского, созданной на средства верующих. Всего за несколько месяцев было собрано 8 млн руб., что позволило построить 40 танков Т-34. В 1943 году танковая колонна "Дмитрий Донской" ушла на фронт.

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На Уралвагонзаводе почтили память Добровольческого танкового корпуса

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Теги: Уралвагонзавод, Добровольческий танковый корпус



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