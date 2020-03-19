На Уралвагонзаводе почтили память Добровольческого танкового корпуса

В сборочном цехе Уралвагонзавода, где на танковом конвейере собирают перспективные бронемашины разработки УВЗ, прошло торжественное мероприятия в честь 77-летия со дня основания Добровольческого танкового корпуса и формирования танковой колонны имени Святого Благоверного князя Димитрия Донского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, перед рабочими выступили генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов, директор механосборочного производства предприятия Сергей Альбрехт и настоятель храма Димитрия Донского отец Василий. Звучали песни в исполнении самодеятельных артистов заводского Дворца культуры имени И.В. Окунева.

"Мы помним, что было сделано раньше, и мы горды, что сегодня работаем на Уралвагонзаводе. В цехе 130 делают танки, которые известны всем. И делают их, чтобы сохранить мир", - сказал генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Начальник механосборочного производства Сергей Альбрехт поблагодарил заводчан за работу. Отец Василий, настоятель заводского храма Димитрия Донского, где на фресках увековечен ратный подвиг россиян, благословил присутствующих на труд.

Напомним, что уникальное воинское соединение Уральский добровольческий танковый корпус было создано в кратчайшие сроки в марте 1943 года силами Уральского танкового завода №183 (сейчас Уралвагонзавод), Челябинского Кировского завода (сейчас "ЧТЗ-УРАЛТРАК") и Уралмаша. Для корпуса сверхплана было изготовлено 202 танка Т-34, из них 145 - в Нижнем Тагиле, а 185 заводчан были зачислены в экипажи. Танкисты Добровольческого танкового корпуса сражались на Курской дуге, освобождали Львов и Берлин.

Не менее героический путь и у танковой колонны имени Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского, созданной на средства верующих. Всего за несколько месяцев было собрано 8 млн руб., что позволило построить 40 танков Т-34. В 1943 году танковая колонна "Дмитрий Донской" ушла на фронт.