29 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Уполномоченный по правам человека на Украине (2018) | Фото: facebook.com, Людмила Денисова

Украина впервые призвала помочь Донбассу

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала международные гуманитарные организации помочь ДНР и ЛНР с тестами на коронавирус. Об этом она написала в Facebook.
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Она сослалась на "Восточную правозащитную группу", что в ДНР и ЛНР за неделю около 600 человек обратились к врачам с симптомами ОРВИ и у 91 человека подозревают пневмонию, а тестов на коронавирус в республиках нет.

Ситуация уникальна тем, что Украина впервые просит помочь Донбассу. При этом Денисова все же не упустила возможности пнуть Донбасс. Она просит иностранцев провести там информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса с намеком, что власти ДНР и ЛНР ничего не понимают, не делают и скрывают реальные масштабы заболевания.

Официально в республиках Донбасса не выявлено заболеваний, но и тестов почти не было проведено. В то же время о смертях от вирусных инфекций ничего неизвестно.

Напомним, с 21 марта ДНР полностью закрывает границу с Украиной. А школьников и студентов распустили по домам.

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Украина впервые призвала помочь Донбассу

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Теги: Украина, коронавирус, ДНР, ЛНР



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