Госдума может ввести уголовную ответственность для больных коронавирусом, сбегающих с карантина

Госдума может ввести уголовную ответственность для людей, сбегающих из больниц или с самоизоляции дома с коронавирусом COVID-19. Об этом журналистам сообщил член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

"В условиях коронавируса подавляющее большинство людей, наших граждан, ведет себя очень ответственно и дисциплинированно. В первую очередь, практически героически себя ведут врачи, медицинские работники, на которых сейчас легла особая нагрузка.

Но, к сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда отдельные взрослые граждане проявляют полную несознательность. Уже несколько случаев, когда инфицированные коронавирусом люди, зная об этом, грубо нарушают правила карантина и покидают соответствующие лечебные учреждения", - говорит парламентарий.

Он напомнил, что УК предусматривает ответственность для сбегающих больных: "В Уголовном кодексе существует ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, повлекшие за собой массовые заражения или отравления граждан. Но в ситуации с коронавирусом установить такой факт, как "повлекшие за собой массовые заражения" чрезвычайно сложно. Поэтому мы предлагаем дополнить Уголовный кодекс, зафиксировав, что уголовная ответственность также должна наступать в случае возникновения реальной угрозы заражения, создания объективных условий для этого. Мы считаем, что взрослые люди, которые знают, что инфицированы, которым разъяснили необходимые требования карантина, и они, тем не менее, ими пренебрегли, должны осознавать себя преступниками".

Исаев отметил, что речь не идет о лишении свободы: "Мы предполагаем установить за это достаточно большие штрафы, исправительные работы, а также запрет на занятие руководящих должностей".