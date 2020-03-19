29 Сентября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Профессор Школы системной биологии из США назвала условия прекращения эпидемии коронавируса

В США назвали две причины для прекращении эпидемии коронавируса в мире, пишет РИА "Новости".

Как отметила профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова, эпидемия прекратится если вирус COVID-19 эволюционирует и люди приобретут иммунитет.

"Человек для вируса - новый хозяин, и в организме происходит ослабление вируса. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, его ослабляют", - отметила Баранова.

Эксперт считает, что эпидемия продлится как минимум до лета 2020 года.

Она также добавила - когда коронавирусом переболеет около 70% населения, в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус.

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Профессор Школы системной биологии из США назвала условия прекращения эпидемии коронавируса

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Теги: коронавирус, эволюция вируса, иммунитет, эпидемия, Школа системной биологии, США, Анча Баранова



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