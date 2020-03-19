На "горячую линию" по коронавирусу в Свердловской области позвонили более тысячи человек

На "горячую линию" по коронавирусу в Свердловской области обратились уже более 1,2 тыс. человек. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки операторы единой "горячей линии" обработали 755 обращений. В основном звонят те, кто вернулся из зарубежных поездок. Чаще всего люди уточняют, какие ограничения из-за ситуации с коронавирусом введены на Среднем Урале, текущую эпидемиологическую обстановку в регионе, а также правила изоляции после посещения неблагополучных по коронавирусу стран.

Стоит отметить, что первая свердловчанка, у которой был подтвержден данный диагноз, была госпитализирована именно после обращения на "горячую линию".

Напомним, линия была открыта 13 марта. Любой желающий может позвонить по телефону 112 и получить консультацию по всем вопросам, касающимся вируса Covid-19.