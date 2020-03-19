Госдума разрешила сажать на десять лет за торговлю контрафактными лекарствами в интернете

Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказаний за оборот контрафактных лекарств в интернете.

Законопроект принимался в поддержку указа президента России, разрешившего накануне торговлю в сети безрецептурными лекарствами. Владимир Путин рассказал о подписании документа и сразу заметил, что просит парламент ужесточить ответственность за продажу подделок и фальшивок, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Росздравнадзора, в 2017 году из обращения было изъято более 1 млн единиц медизделий, не соответствующих установленным требованиям. В сети правоохранительные органы выявили около 700 ресурсов (включая "доски объявлений" и соцсети), на которых предлагались к продаже рецептурные лекарства, в том числе сильнодействующие психотропные и наркотические средства, говорится в пояснительной записке к документу.

Документ распространяет действие статьи 238 УК РФ на "средства широкого распространения, таких как интернет". Максимальные наказания по этой статье – штраф до 500 тыс. руб. и лишение свободы на срок до 10 лет.

Зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил, что законопроект предусматривает усиление и административной ответственности за торговлю контрафактом.

"Сегодняшнее законодательство недостаточно для быстрых действий в условиях ЧС", - заметил депутат Олег Шеин. Его коллега Алексей Куринный добавил: "Речь в законе идет и о незарегистрированных на территории России лекарствах. Три месяца назад стояли пикеты у стен Госдумы. Громоздкая госмашина до сих пор не обеспечила граждан нужными, но не зарегистрированными лекарствами". Парламентарий предложил поправки, которые выведут из-под уголовной ответственности ввоз незарегистрированных лекарств для больных.