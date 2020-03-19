В Свердловской области на фоне коронавируса вырос спрос на крупы, консервы и чай

Свердловская область полностью обеспечена продовольствием и у уральцев нет никаких причин для беспокойства. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Ежедневный мониторинг проводится по нескольким направлениям, министерством АПК и потребительного рынка собираются и анализируются данные торговых сетей, данные муниципалитетов и данные статистики. Кроме этого, специалисты выезжают в магазины для изучения обстановки на месте.

По словам и.о. министра Светланы Островской, основных продуктов питания – мяса, молока, хлеба, овощей, продуктов с небольшим сроком хранения – в Свердловской области сегодня с профицитом. Причем все это производится прямо в регионе.

В ситуации, связанной с появлением коронавирусной инфекции, торговые сети отметили повышенный спрос на бакалею: крупы, консервы и чай. При этом, по данным мониторинга, уральцы покупают в основном продукцию российского производства, проблем с поставками которой нет.

Напомним, ранее Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о распространении в регионе фейковой информации, в том числе и об отсутствии товаров в магазинах.