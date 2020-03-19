В полицию Тюмени не поступало сообщений о мошенниках, которые под видом "очистки от коронавируса" грабили квартиры

В Тюмени полицейские пока не получили ни одного заявления о кражах, совершённых под видом "очистки квартиры от коронавируса", сообщила Накануне.RU пресс-секретарь городского УМВД Мария Новопашина.

Многие тюменцы в мессенджерах получают подобные сообщения: "ВНИМАНИЕ. По домам ходят люди в мед- и химкостюмах, говорят, что в "вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир". Заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят всё. Будьте бдительны, передайте дальше. Предупредите детей и пенсионеров".

Ни одного подобного обращения в городе не зарегистрировано, сообщили в УМВД. Полицейские настоятельно рекомендуют обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать вам своё общение и стремятся войти к вам в дом, обращаться в полицию.

"Ни в коем случае не сообщайте реквизиты своей банковской карты и не передавайте её в руки незнакомцу. Если в ходе разговора с незнакомцем у Вас возникли какие-либо сомнения в его порядочности, то лучше прекратить разговор и настоятельно попросить покинуть Вашу квартиру", - говорится в сообщении силовиков.