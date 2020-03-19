Забайкальского стрелка, расстрелявшего сослуживцев, перевели из Москвы в Читу в одиночную камеру

Забайкальского стрелка Рамиля Шамсутдинова 17 марта перевезли из Москвы в Читу и поместили в СИЗО-1. Об этом в соцсетях сообщил отец стрелка Салим Шамсутдинов, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в камере он находится один.

"Рамиль чувствует себя хорошо, содержание в СИЗО удовлетворительное. В настоящее время в СИЗО-1 Читы объявлен карантин в связи с распространением коронавируса, запрещены посещения, передачи в СИЗО до 3 апреля. Дополнительно сообщаю, что, по сообщению адвокатов, повторное кассационное рассмотрение уголовного дела по обвинению Мухатова, где мой сын Рамиль проходит как потерпевший, состоится в апреле, точная дата пока неизвестна", - прокомментировал Салим Шамсутдинов.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. Обвиняемого в издевательствах над тюменским срочником Рамилем Шамсутдиновым приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тысячам штрафа.