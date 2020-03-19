В Москве будут проводиться ежедневные крестные ходы во избавление от коронавируса

Братия Высоко-Петровского монастыря в Москве каждый вечер будет ходить вокруг обители с крестным ходом и молиться об избавлении от коронавируса, передает "Интерфакс-Религия".

"Учитывая посетившее город и москвичей испытание, братия нашего Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением. Окропляя территорию обители и окружающие ее стены святой водой, будем обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся", - написал в Instagram наместник обители игумен Петр (Еремеев).

Первый крестный ход был совершен в среду после вечернего богослужения. Монахи прошли по окружающим монастырь тротуарам с Влахернской иконой Божией Матери, держась на безопасной дистанции друг от друга.

Как сообщало Накануне.RU, что на этой неделе Московская патриархия РПЦ опубликовала инструкцию для настоятелей храмов и монастырей по профилактике коронавируса. Среди ограничительных мер нет запрета на крестные ходы, но предлагается не целовать церковную утварь и руки священников, а также дезинфицировать емкости для крещения после каждого человека.