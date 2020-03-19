29 Сентября 2020
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Градусник, таблетки, лекарства, болезнь (2020) | Фото: Накануне.RU

Первая смерть в России от коронавируса – скончалась 79-летняя москвичка

В Москве скончалась женщина с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Оперштаб столицы сообщает, что ей было 79 лет, госпитализировали пациентку 13 марта.

"С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня её перевели в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.

Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь", - говорится в сообщении штаба.

Сейчас все близкие скончавшейся женщины находятся под наблюдением медработников, тяжелых симптомов ни у кого из них нет.

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Первая смерть в России от коронавируса – скончалась 79-летняя москвичка

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Теги: коронавирус в россии, смерть от коронавируса, москвичка, осложнения от коронавируса, пневмония, коронавирус, covid-19, оперштаб



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