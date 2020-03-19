29 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2006) | Фото

Коляда театр не будет закрыт из-за пандемии коронавируса

Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко прокомментировал заявление Николай Коляда, о том, что его театр будет работать, несмотря на ограничение по количеству одновременно пребывающих человек на одном мероприятии до 50. По его словам, режиссер не нарушает закон, а все представления проходят с соответствующим ограничению правилам.

Напомним, что Николай Коляда писал на своей странице в Фейсбук, что не признает ограничения и театр продолжает работать в штатном режиме

Более того, как сообщил Сергей Радченко на пресс-конференции, посвященной переходу учреждений культуры Свердловской области на дистанционный режим работы во избежание распространения нового коронавируса, все театры и культурные учреждения не простаивают, потому и финансовое обеспечение их сотрудников останется на прежнем уровне. Несмотря на пандемию и закрытие культурных учреждений, они все также продолжают репетиции и организационную подготовку к запланированным мероприятиям.

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Коляда театр не будет закрыт из-за пандемии коронавируса

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Теги: коронавирус, дистанционный режим, культура



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