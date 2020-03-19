29 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин, Вадим Шумков (2020) | Фото: Накануне.RU

Кабмин РФ вводит на три месяца мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов и отсрочку на уплату арендных платежей - Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки отечественной экономики в условиях финансового кризиса и эпидемии коронавируса.

На заседании правительства он объявил о трехмесячном (начиная с марта) моратории на уплату страховых взносов и отсрочку по аренде недвижимости для предприятий малого и среднего бизнеса. Правда, получат ее те, кто арендует помещения у государственных или муниципальных владельцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Правительство отчиталось и о других предпринимаемых мерах. Например, с 20 марта Минпромторг и другие ведомства начнут оперативный мониторинг цен во всех видах магазинов и торговых сетей. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам. Ежедневно будет вестись мониторинг производства масок и других необходимых медиизделий.

Маски медицинские|Фото: Накануне.RU

"Еженедельно будет проводиться мониторинг рынка труда, особенно в моногородах. Соцвыплаты будут выплачиваться в полном объеме, при необходимости будем помогать регионам", - заявил Мишустин.

До 1 мая будут предоставлены льготы по налогам отраслям транспорта и туризма. Будут разработаны механизмы компенсации убытков по авиабилетам для перевозчиков.

"Большая нагрузка сейчас падает на региональные бюджеты, меры их поддержки могут быть расширены. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который разрешает правительству по своей инициативе реагировать и без внесения в поправок в бюджет направлять средства туда, где они необходимы", - заявил премьер-министр.  

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Кабмин РФ вводит на три месяца мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов и отсрочку на уплату арендных платежей - Мишустин

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Теги: михаил мишустин, правительство россии, коронавирус в россии, поддержка бизнеса, малый и средний бизнес, отсрочка



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