В ДНР школьников и студентов распустили по домам

Все образовательные учреждения ДНР с 19 марта переходят на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписал врио министра образования и науки республики Виктор Варюхин.

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Срок, в течение которого будет действовать режим дистанционного обучения, не устанавливается - до особого распоряжения. Все мероприятия в образовательных учреждениях отменяются.

Приказ предписывает установить средства дезинфекции в учебных аудиториях, столовых, общежитиях и других помещениях, проводить дезинфекцию в зданиях. Также следует отстранять от работы и вызывать скорую помощь сотрудникам при появлении у них симптомов острого респираторного заболевания.

На днях в ДНР был введен режим повышенной готовности и объявлен ряд ограничений, в том числе запрещен въезд с Украины тем, кто не имеет прописки на территории ДНР (ранее аналогичную меру к ДНР и ЛНР ввела Украина). На линии разграничения были развернуты санитарно-карантинные посты.