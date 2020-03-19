Жителям Среднего Урала не рекомендуют возвращать билеты на представления

Любители цирка могут вернуть купленные билеты на отмененные выступления из-за коронавирусной пандемии. Об этом сообщила директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова на пресс-конференции, посвященной переходу учреждений культуры Свердловской области на дистанционный режим работы во избежание распространения нового коронавируса.

По ее словам, все, кто купил билеты в кассах цирка, до конца этой недели могут вернуть свои деньги в тех же кассах. Зрители, которые приобрели билеты онлайн, могут воспользоваться возможностью возврата онлайн.

Более того, как заявил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, жители Среднего Урала могут вернуть деньги за билет, а информация о том, как это сделать, размещена на сайте каждой из площадки. Однако главный дирижер Урал Опера Балет Константин Чудовский и заместитель генерального директора Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Игорь Лейфель посоветовали не торопиться возвращать билеты, проанализировать ситуацию, поскольку после снятия ограничений билеты будет купить гораздо сложнее и стоить они могут намного дороже.