29 Сентября 2020
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Политика Курганская область
Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Шумков в прямом эфире ответит на вопросы жителей Курганской области

Жители Курганской области смогут в прямом эфире задать вопросы губернатору региона Вадиму Шумкову, передает корреспондент Накануне.RU.

Интервью пройдет 21 марта с 8.00 до 8.35 на телеканале "Россия 1" в эфире ГТРК "Курган".

Губернатор расскажет о мерах, которые предпринимаются, чтобы не допустить завоза и распространения на территории региона коронавируса.

Также Вадим Шумков будет готов ответить на вопросы, касающиеся программы ускоренного социально-экономического развития региона.

Зауральцы могут отправить свой вопрос губернатору заранее - специальная форма есть на сайте правительства Зауралья в разделе "Губернатор" под названием "Задай вопрос губернатору". Также можно звонить во время прямого эфира на номер телефона 8(3522) 43-33-44.

Уже после эфира звонки от жителей будут принимать специалисты общественной приемной главы региона - в течение 30 минут.

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Губернатор Шумков в прямом эфире ответит на вопросы жителей Курганской области

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Теги: Вадим Шумков, Россия 1, ГТРК Курган, интервью, вопросы, прямой эфир



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