Арбитражный суд Челябинской области отменил все судебные заседания из-за коронавируса

Арбитражный суд Челябинской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 10 апреля отменил все судебные заседания, кроме назначенных по вопросам принятия или отмены обеспечительных мер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"Судебные заседания будут отложены, о времени и месте их проведения будет сообщено путем размещения судебного акта в сети Интернет", - говорится в сообщении.

Также до 10 апреля запрещен доступ в помещение суда посетителей, не являющихся работниками суда, и приостановлен прием нарочной корреспонденции отделом делопроизводства.

Кроме того, с сегодняшнего дня временно ограничен личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России и в структурных подразделениях территориальных органов, в том числе и в Челябинской области.