Российский рубль занял второе место в рейтинге нестабильных валют на фоне опять поднявшегося доллара

Российский рубль попал в ТОП самых нестабильных валют мира, заняв в этом списке вторую строчку. В то время как доллар достиг отметки в 80,68 рублей за 1$, курс Евро на 19 марта - 88,10 руб., об этом пишет Bloomberg.

Это значит, что курс рубля наиболее переменчив по отношению к доллару. Волатильность рубля, которую рассчитали по его стоимости за три последних месяца, составила 24,9%.

Отмечается, что падение курса рубля произошло из-за распространения в мире коронавируса COVID-19.