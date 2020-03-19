29 Сентября 2020
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Образование Приволжский ФО Пермский край
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: tourister.ru

Пермяки пожаловались Дмитрию Махонину на ВУЗ, который не перешел на дистанционную форму обучения

В Пермском крае местная жительница пожаловалась врио губернатора Дмитрию Махонину на то, что пермский филиал Волжского госуниверситета водного транспорта не переходит на дистанционное обучение, передает корреспондент Накануне.RU.

Свой вопрос она опубликовала в социальной сети Instagram под одним из постов Махонина.

"Студенты боятся за свое здоровье, но из за того что их не отпускают, они продолжают посещение и, тем самым, подвергают риску свое здоровье", - высказалась она. На обращение отреагировала министр образования Прикамья Раиса Кассина. Она сообщила, что переговорит с ректором.

"Постараемся решить вопрос. Минобрнауки РФ рекомендовал всем вузам перейти на дистанционную форму образования", - пояснила министр.

Напомним, с 16 марта вузы региона начали переход на дистанционную форму обучения. Ранее соответствующий приказ подписал министр образования и науки РФ Валерий Фальков. В нем говорится, что вузы обязаны обеспечить студентам освоение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

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Пермяки пожаловались Дмитрию Махонину на ВУЗ, который не перешел на дистанционную форму обучения

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Теги: Пермский филиал Волжского госуниверситета водного транспорта, Дмитрий Махонин, коронавирус, Раиса Кассина



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