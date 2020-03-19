ДНР полностью закрывает границу с Украиной

С 21 марта ДНР полностью останавливает пропуск людей через линию разграничения с Украиной. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

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Мера вводится с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции. Те, кто еще вернется с Украины, будут находиться под наблюдением врачей.

В настоящее время в ДНР еще не зарегистрировано ни одного случая заболевания, но и тестов почти не было проведено. В то же время о смертях от вирусных инфекций ничего неизвестно.

На днях в ДНР был введен режим повышенной готовности и объявлен ряд ограничений, в том числе запрещен въезд с Украины тем, кто не имеет прописки на территории ДНР (ранее аналогичную меру к ДНР и ЛНР ввела Украина). На линии разграничения были развернуты санитарно-карантинные посты.