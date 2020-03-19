29 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Оперный театр, Екатеринбург (2020) | Фото: Накануне.RU

Оперный театр готовится к онлайн-концертам в связи с коронавирусом

Главный дирижер Урал Опера Балет Константин Чудовский, заявил, что, несмотря на закрытие театра в связи с коронавирусом, репетиции в его стенах все равно проходят и даже в усиленном режиме. Проходит также подготовка к онлайн-спектаклям. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной переходу учреждений культуры Свердловской области на дистанционный режим работы во избежание распространения нового коронавируса.

"Нас впереди ждет еще несколько выступлений и в это непростое время коллектив сильно сплотился. - заявил Константин Чудовский. - Думаю, что после снятия ограничений театр выйдет на совершенно новый уровень".

Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, также заверил жителей Свердловской области, что отмены долгожданных мероприятий ждать не нужно, а большая часть концертов и шоу будет только перенесена.

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Оперный театр готовится к онлайн-концертам в связи с коронавирусом

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Теги: коронавирус, дистанционный режим, культура



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