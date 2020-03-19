В Зауралье в СИЗО посадили бывшего зэка, который на железной дороге убил мужчину и попытался убить его подругу

В Курганской области заключен под стражу по решению суда мужчина 1967 года рождения. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство.

Ночью 15 марта возле здания цеха дефектоскопии на железной дороге в Шумихинском районе обвиняемый нанес ножом удары мужчине - потерпевший скончался, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

В их компании находилась также женщина, злоумышленник напал и на нее, нанеся ей несколько ударов ножом, однако потерпевшая выжила.

Возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели.