Метро Екатеринбурга не будут закрывать из-за коронавируса

Метрополитен Екатеринбурга не будет закрыт из-за вспышки коронавируса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, в подземке активно идет санитарная обработка, особое внимание уделяется обеззараживанию сидений, поручней лестниц, эскалаторов и дверей. Для очистки воздуха круглосуточно используются вентиляционные камеры, а кассирам и сотрудникам службы безопасности, которые контактируют с посетителями метро, выдаются медицинские маски и антисептические гели. Кроме этого, усилен предрейсовый медконтроль персонала, и люди с признаками ОРВИ попросту не будут допущены к работе.

Как сообщил директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди, были увеличены количество уборок и концентрация дезинфицирующего средства "Дез-хлор".

"Подвижной состав проходит обработку в дневное время после часа пик, а также ночью. Влажная уборка станций осуществляется четыре раза в день, используемые технические средства во многом повышают эффективность работы. Метрополитен принимает исключительные меры, чтобы обезопасить не только своих работников, но и пассажиров, речь о закрытии метро не идет", - заверил он.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил перечень мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавируса в городе.