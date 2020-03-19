Инфекционный корпус екатеринбургской больницы №40 выделили для коронавирусных пациентов

В Екатеринбурге инфекционный корпус городской больницы №40 определили под пациентов, больных коронавирусом, а также для тех, у кого есть подозрение на наличие опасного заболевания. Об этом журналисту Накануне.RU рассказали в пресс-службе горздрава уральской столицы.

"Действительно, весь инфекционный корпус будет подготовлен для пациентов под подозрением и больных коронавирусом. Если их число будет увеличиваться, то мест достаточно в инфекционном корпусе. Поскольку данное решение было принято на уровне правительства Свердловской области, то значит мест для всех вновь прибывших хватит", - отметили в управлении здравоохранения.

Пациенты размещаются в инфекционном корпусе по одному, в так называемых закрытых боксах. Как сообщили в управлении здравоохранения, данная мера предпринимается для предотвращения распространения вируса из Азии в стенах медицинского учреждения. Еду пациентам передают через дверку.

В пресс-службе свердловского минздрава Накануне.RU заявили о том, что на совещании в ведомстве действительно были приняты важные решения по борьбе с распространением вируса, среди которых и обозначенное.