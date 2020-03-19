Экс-глава Челябинска возглавил завод в Свердловской области

Экс-глава Челябинска Владимир Елистратов возглавил качканарский завод "Металлист".

Как сообщают местные СМИ, Раис Гарифуллин сложил с себя полномочия генерального директора предприятия. Елистратов приступил к обязанностям с 16 марта.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в феврале 2019 года по результатам конкурса главой Челябинска был избран Владимир Елистратов, но уже в июне он покинул должность. Как признался губернатор Алексей Текслер, это он предложил Елистратову уйти в отставку.