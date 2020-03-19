29 Сентября 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Путин не считает себя царём

Владимир Путин не считает себя царём. "Это не соответствует действительности", - заявил президент в интервью ТАСС. "Можно было кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", - пояснил Путин.
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Он при этом считает, что "народ" определит его статус и судьбу после 2024 года. Ничего плохо в том, чтобы остаться у власти, Путин не видит. На вопрос "Вы с нами навсегда?" он ответил: "Если Вы захотите".

Интересно, что глава государства сам, как говорится, в шоке от того, как долго он находится у власти: "Даже в голову не приходило. Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак".

Напомним, ТАСС запустил спецпроект "20 вопросов Владимиру Путину", ответы на которые публикуются с 20 февраля. В предпоследнем выпуске 18 марта Путин заявил, что в России 70% населения относится к среднему классу, это высказывание удивило многих экспертов.

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Путин не считает себя царём

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Теги: владимир путин, власть, президент, 2024, царь



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