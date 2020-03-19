Депутаты заксобрания Прикамья перераспределили 12 млрд: зоопарку и оперному театру сократили финансирование

Депутаты заксобрания на сегодняшнем заседании рассмотрели изменения в бюджет региона. Парламентарии перераспределили 12 млрд руб. - неиспользованных остатков за предыдущий период, передает корреспондент Накануне.RU.

Из них 3,7 млрд руб. носят инвестиционный характер - они будут направлены на те же цели, на которые планировалось изначально: на строительство школ, дорог.

Так, в 2020-2022 гг. планируется выделить ежегодно свыше 1,5 млрд руб. на бесплатное питание младших школьников, поддержку семей с детьми от трех до семи лет и создание дополнительных мест в детских садах и школах.

Расходы на подготовку к празднованию юбилея Перми на три года составят почти 5 млрд руб. 450 млн будут перечислены на достройку домов обманутых дольщиков.

Отметим, что было сокращено финансирование строительства пермского зоопарка на 333 млн руб., на 379 млн руб. - строительство культурного пространства на территории завода им. Шпагина и на 282 млн руб. сократили финансирование проекта по строительству нового здания Театра оперы и балета.

Вместо этого в 2020 г. 2 млрд 846 млн руб. выделено на строительство нового аквапарка.

Депутат Алексей Бурнашов попросил построить аквапарк на площадке по ул. Щербакова. В ответ на это врио губернатора Дмитрий Махонин заявил, что в Прикамье уже даже появилось выражение, что "ничего не меняется", а "хочется, чтобы начало строиться" и отметил, что выбор будет сделан в пользу более эффективной площадки.