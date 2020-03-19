На уральском предприятии "Евраза" электрокар переехал охранника

На Нижнетагильском металлургическом комбинате (входит в "Евраз") серьезно пострадал человек. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось утром 18 марта в отделении конверторного цеха №1: охранник, следуя по территории, был сбит движущимся задним ходом электрокаром. Мужчина получил тяжелую травму в виде ампутации левой ноги.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства несчастного случая на производстве. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране труда на данном предприятии.