С 1 сентября в Грязовце начнет работу центр "IT-КУБ"

Накануне в городе Грязовце Вологодской области состоялась презентация проекта «Создание Центра цифрового образования «IT-КУБ», передает корреспондент Накануне.RU. Реализация проекта будет проходить на базе Центра развития детей и молодежи, центр «IT-куб» начнет работу 1 сентября 2020 года.

«Создание it-куба реализуется в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Это целая система ранней профориентации детей, которые смогут в будущем работать в it-сфере», - сообщила заместитель начальника Департамента образования Вологодской области Людмила Проничева.

По словам Проничевой, в центре смогут получить дополнительные знания около 400 школьников на постоянной основе. А еще около 1500 детей смогут поучаствовать в мастер-классах, по итогам которых им предстоит определиться - насколько для них интересно заниматься it-технологиями.

Уже утверждены дизайн-проект и зонирование центра. Согласно проекта, здесь будут организованы: Шахматная гостиная, Куб «Системная разработка»; Куб «Мобильная разработка», Куб «Программирование на Рython», Куб «Программирование роботов», Куб «Разработка VR/AR приложений», Серверная, Куб «Основы алгоритмов и логики», Коворкинг, Куб «Системное администрирование». Утверждено штатное расписание центра, будущие кадры уже проходят повышение квалификации, согласно разработанного графика. В центре основной формой работы предполагается индивидуальная деятельность, а обучение коллективное будет в малых группах, исходя из условий образовательных проектов.

Общая сумма выделенных средств составляет 16,6 млн. рублей, которые складываются из субсидий из федерального, областного, местного бюджета и привлеченных средств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, IT-куб в Грязовце - это уже второй центр цифрового образования детей в регионе. Первый проект уже функционирует в Вологде с 2018 года. Еще два подобных центра планируют открыть в Соколе (2021 год) и в Череповце (2022 год).

