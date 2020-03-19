29 Сентября 2020
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Образование Северо-Западный ФО Вологодская область
it-куб, нацпроект образование, презентация, доска (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

С 1 сентября в Грязовце начнет работу центр "IT-КУБ"

Накануне в городе Грязовце Вологодской области состоялась презентация проекта «Создание Центра цифрового образования «IT-КУБ», передает корреспондент Накануне.RU.  Реализация проекта будет проходить на  базе Центра развития детей и молодежи, центр «IT-куб» начнет работу 1 сентября 2020 года.

«Создание it-куба реализуется в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Это целая система ранней профориентации детей, которые смогут в будущем работать в it-сфере», - сообщила заместитель начальника Департамента образования Вологодской области Людмила Проничева.

проничева, it-куб, нацпроект образование(2020)|Фото:пресс-служба правительства Вологодской области

По словам Проничевой, в центре смогут получить дополнительные знания около 400 школьников на постоянной основе. А еще около 1500 детей смогут поучаствовать в  мастер-классах, по итогам которых им предстоит определиться - насколько для них интересно заниматься it-технологиями.

Уже  утверждены дизайн-проект и зонирование центра. Согласно проекта, здесь будут организованы: Шахматная гостиная, Куб «Системная разработка»; Куб «Мобильная разработка», Куб «Программирование на Рython», Куб «Программирование роботов», Куб «Разработка VR/AR приложений», Серверная, Куб «Основы алгоритмов и логики», Коворкинг, Куб «Системное администрирование». Утверждено штатное расписание центра, будущие кадры уже проходят повышение квалификации, согласно разработанного графика. В центре основной формой работы предполагается индивидуальная деятельность, а обучение коллективное будет в малых группах, исходя из условий образовательных проектов. 

it-куб, нацпроект образование, презентация, доска(2020)|Фото:пресс-служба правительства Вологодской области

Общая сумма выделенных средств составляет 16,6 млн. рублей, которые складываются из субсидий из федерального,  областного, местного бюджета и привлеченных средств. 

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, IT-куб в Грязовце - это уже  второй центр цифрового образования детей в регионе. Первый проект уже функционирует в Вологде с 2018 года. Еще два подобных центра  планируют открыть в Соколе (2021 год) и в Череповце (2022 год).
 

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С 1 сентября в Грязовце начнет работу центр "IT-КУБ"

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Теги: IT-КУБ, грязовец, людмила проничева, нацпроект образование



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