Санкционный кризис в России поможет предприятиям устоять перед коронавирусом

Первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов заявил, что многолетний опыт жизни россиян в условиях санкций помогает промышленности справиться с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией.

На пресс-конференции, посвященной влиянию новых экономических реалий на работу промышленных предприятий в Свердловской области Михаил Черепанов также отметил, что промышленные предприятия Среднего Урала в какой-то мере ощущают опасность из-за проблем импорта и экспорта в связи с коронавирусом.

"На одном крупном предприятии были перебои с поставками китайских комплектующих. Однако на сегодняшний день проблема в прошлом, поскольку в Китае ситуация стабилизировалась и страна снова осуществляет поставки на наше предприятие. Вообще цепочка поставок достаточно сложная и наверняка предвидеть все трудности невозможно", - заявил вице-президент СОСПП.

Михаил Черепанов заверил, что в данной ситуации нужно искать различные пути решения. Но не бывает худа без добра. Кризисная ситуация с санкциями, в условиях которых страна вынуждена была находиться последние годы, научила ее жителей и, главное, предприятия приспосабливаться к реалиям и искать сотрудничество внутри страны. Именно это и позволит промышленным предприятиям "устоять на ногах" в условиях кризиса, связанного с коронавирусом.