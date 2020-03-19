"Это один из худших мировых кризисов за 50 лет" – правительство России

Правительство РФ опубликовало новое сообщение о своей деятельности по борьбе с коронавирусом COVID-19. Кабмин называет сложившуюся ситуацию "вызовом всему обществу", "глобальной пандемией". "Это один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет", - отмечают в правительстве.

Власти разделили все меры на несколько категорий. Первоочередная мера – выявление заразившихся. Поскольку вирус в страну был завезен, а не возник внутри нее, запрещен въезд практически всем иностранцам. "В дальнейшем при необходимости ограничительные меры будут корректироваться с учётом анализа эпидемической ситуации в зарубежных странах. Все решения направлены исключительно на защиту здоровья населения России", - говорится в заявлении правительства.

Кабинет министров сообщает, что у 80% заболевших инфекция протекает в легкой форме. Однако у остальных, особенно у людей старшего возраста, течение болезни осложняется пневмониями, и в ряде случаев требуется проведение интенсивной терапии.

Минздравом России проведена оценка готовности лечебной сети. Осуществлена подготовка медицинских организаций к различным сценариям развития ситуации. Развёрнуто более 55 тыс. инфекционных коек, из них более 12 тыс. – реанимационных и 396 – обсерваторов. Подготовлено 7,5 тыс. мельцеровских боксов.

Медицинские организации имеют более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Правительством Российской Федерации выделены ресурсы для дополнительной закупки свыше 500 аппаратов, включая 17 аппаратов ЭКМО.