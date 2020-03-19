"Историю нужно любить и учить, а не насиловать и переписывать". Уральцев возмутил "торгующий Ленин"

В уральском городе Верхняя Пышма прямо у памятника Ленину поставили торговый киоск. Это вызвало возмущение местных жителей.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском обкоме КПРФ, к ним обратился ветеран труда из Верхней Пышмы, который рассказал, что прошлой осенью перед памятником Владимиру Ленину установили киоск быстрого питания. Мужчина назвал это "вопиющим фактом насилия над нашей историей".

"Историю нужно любить и учить, а не насиловать и переписывать. Надеюсь, пышминцы имеют достаточное самоуважение, чтобы не дать растоптать нашу историю!", - считает ветеран.

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Александр Ивачев уже направил запрос с требованием проверки законности установки киоска. В партии предложили перенести его от памятника Ленину к администрации Верхней Пышмы.

"Тогда депутатам не придется зря гонять свои "Мерсы" за очередным бургером", - заявили в КПРФ.