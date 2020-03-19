"Не нужно поддаваться панике": замгубернатора Свердловской области о ситуации с коронавирусом

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков призвал жителей Среднего Урала не поддаваться панике из-за пандемии коронавирусной инфекции, так как ситуация в области стабильна. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной влиянию новых экономических реалий на работу промышленных предприятий в Свердловской области.

"Самое главное, что нужно в борьбе с коронавирусом, это наличие спокойствия. Понятие того, что ничего сверхъестественного в ней нет. Каждый год - пару лет какой-нибудь вирус да мутирует. По угрозе передаваемости и угрозе смертности коронавирусная инфекция не выше, а даже ниже, чем обычный грипп", - заявил Креков.

Сегодня на ЖД-вокзале и в аэропорту будут размещены флаеры с обращением ко всем приезжим сообщить, откуда они приехали и обратиться при необходимости к врачу.