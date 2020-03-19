В Прикамье количество помещённых под "коронавирусное" наблюдение выросло на 139 человек

В Пермском крае выросло число людей, помещённых под "коронавирусное" наблюдение, сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

"Новых заболевших нет. Под наблюдением находятся 697 человек, прирост за сутки – 139 человек. Из них госпитализированы 23 человека, дома – 361, под активным меднаблюдением – 313 человек", - сказал замминистра здравоохранения Евгений Камкин, чей комментарий размещён в Instagram главы министерства Оксаны Мелеховой.

Напомним, официально коронавирус подтверждён у двух жителей края.