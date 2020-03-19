29 Сентября 2020
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Общество Дальневосточный ФО В России
коллаж, уголовное дело, фейк, фейк-новость,фейк-ньюс (2019) | Фото:ФАН

Жительницу Дальнего Востока будут судить за распространение фейка о коронавирусе в соцсетях

В Свободном (Амурская область) полицейские и сотрудники областного УФСБ вычислили женщину, которая, якобы, распространяла в соцсети фейк о коронавирусе.
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"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области. Данная информация является ложной", - говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения. По КоАП ей грозит штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. с возможной конфискацией предмета административного нарушения. Должностные лица по этой статье могут получить от 60 тыс. до 200 тыс. руб. штрафа, юридические – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. с конфискацией предмета нарушения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, российский президент Владимир Путин накануне во время встречи с общественностью в Крыму призвал граждан страны не верить фейкам о распространении коронавируса.

По словам главы государства, министерство здравоохранения РФ держит ситуацию с заболеванием под контролем. При этом Путин попросил проявлять дисциплину в борьбе с инфекцией и не полагаться на русский авось.

Президент призвал следить за официальными данными.

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Жительницу Дальнего Востока будут судить за распространение фейка о коронавирусе в соцсетях

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Теги: фейк, распространение, суд, коронавирус в россии, коронавирус, заболевшие, соцсети, covid-19



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