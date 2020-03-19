43 предприятия в Свердловской области планируют ввести режим неполной занятости

Ситуация на рынке труда Свердловской области, несмотря на коронавирусную инфекцию, стабильна. На данный момент на территории Среднего Урала уровень безработицы составляет 1,07%. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталья Бордюгова на пресс-конференции.

"Мы видим, что предприятия сейчас работают. Ничего нового у нас не происходит. Мы имеем информацию от 43 предприятий, которые планируют вводить режим неполной занятости, - заявила Наталья Бордюгова. - Вчера мы собирали информацию по нашим профильным министерствам. На сегодня у нас официально в департаменте по труду и занятости такой ситуации нет. Но в случае, если предприятия будут вводить режим неполной занятости или переходить на дистанционный режим работы из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, у нас отработаны необходимые меры. Российская Федерация готова выделить на это большие средства, и я думаю, что поддержка предприятиям будет оказана".