29 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Новом Уренгое вахтовик выжил после того, как по его груди проехал бульдозер

Из новоуренгойской больницы выписан пациент, который ранее попал туда с тяжёлыми травмами, - вахтовик попал под бульдозер, сообщили Накануне.RU в клинике.

Во время проведения ремонта рабочий попал под гусеницу бульдозера. Тяжелая машина проехала по грудной клетке и брюшной полости пострадавшего. Первую помощь ему оказала выездная бригада "скорой". Вскоре рабочего госпитализировали в Новоуренгойскую больницу.

Как оказалось, жизненно важные органы не задеты. У пострадавшего диагностировали гематомы и колотую рану от прокола авторучки, находящейся в кармане одежды. Хирург Леван Инцкирвели, курировавший лечение пациента, называет этот случай уникальным. Пострадавший провел в больнице 10 дней, сейчас его жизни ничего не угрожает, он выписан из стационара для амбулаторного наблюдения.

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В Новом Уренгое вахтовик выжил после того, как по его груди проехал бульдозер

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Теги: бульдозер, грудная клетка, вахтовик



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