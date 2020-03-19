В Новом Уренгое вахтовик выжил после того, как по его груди проехал бульдозер

Из новоуренгойской больницы выписан пациент, который ранее попал туда с тяжёлыми травмами, - вахтовик попал под бульдозер, сообщили Накануне.RU в клинике.

Во время проведения ремонта рабочий попал под гусеницу бульдозера. Тяжелая машина проехала по грудной клетке и брюшной полости пострадавшего. Первую помощь ему оказала выездная бригада "скорой". Вскоре рабочего госпитализировали в Новоуренгойскую больницу.

Как оказалось, жизненно важные органы не задеты. У пострадавшего диагностировали гематомы и колотую рану от прокола авторучки, находящейся в кармане одежды. Хирург Леван Инцкирвели, курировавший лечение пациента, называет этот случай уникальным. Пострадавший провел в больнице 10 дней, сейчас его жизни ничего не угрожает, он выписан из стационара для амбулаторного наблюдения.