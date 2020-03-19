Средний Урал накрыла волна слухов о коронавирусе: их распространяют в мессенджерах

Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о распространении в регионе фейковой информации.

Как сообщили Накануне.RU в штабе, на Среднем Урале фиксируются случаи веерных рассылок аудио- и текстовых сообщений в популярных мессенджерах, в которых говорится о якобы имеющихся планах по прекращению в России внутренних автомобильных, железнодорожных и авиасообщений. Утверждается о скором введении полного карантина, а людей призывают закупать продукты впрок.

"Эта информация не соответствует действительности. По данным министерства АПК и продовольственного рынка Свердловской области, товарный рынок региона в настоящее время стабилен, область полностью обеспечена продуктами питания", - заверили в оперштабе.

Помимо этого распространяется информация о случаях квартирных краж, которые совершаются под предлогом проведения карантинных мероприятий по коронавирусу.

"Эти данные также не находят своего подтверждения. Обходы квартир могут совершаться лишь участковыми врачами и только в случаях, когда дом или подъезд многоквартирного дома находится под особым медицинским наблюдением в связи с наличием среди жильцов лиц, у которых был подтвержден коронавирус. В таких случаях удостовериться в том, что к вам пришел именно врач, можно не открывая дверь, уточнив у него ФИО и связавшись с поликлиникой по месту жительства", - добавили в штабе.

Там напомнили, что за распространение недостоверной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев создал оперативный штаб по предупреждению и распространению на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции. Губернатор возглавил его сам.