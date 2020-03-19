29 Сентября 2020
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Баннер с Валентиной Терешковой на матче &quot;Арсенал&quot; - &quot;Рубин&quot; 12.03.20. (2020) | Фото: vk.com/molodezhkaonf

ФК "Арсенал" оштрафовали за баннер с Терешковой на матче с "Рубином"

Футбольный клуб "Арсенал" (Тула) оштрафовали за демонстрацию во время матча несогласованного баннера.
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На сайте Российского футбольного союза сообщается, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС выписал клубу штраф в размере 50 тыс. руб. за "неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованных баннеров".

На матч "Арсенал" – "Рубин" активисты движения "Молодежка ОНФ" принесли баннер с фотографией космонавтки Валентины Терешковой и надписью "Валя, ты просто космос!". Таким образом сторонники Общественного народного фронта решили поддержать депутата, которую многие осудили после внесения поправки об "обнулении" президентских сроков Владимира Путина.

Баннер с Валентиной Терешковой на матче

Стоит отметить, что в посте "Молодежки ОНФ" об этом событии "болельщики" неправильно указали город, из которого приехала команда противников "Арсенала": вместо Казани указана Москва. Что как бы намекает на отсутствие особого интереса "Молодежки" к футболу, в отличие от политики.

Баннер с Валентиной Терешковой на матче

"Мы открыто высказываем свою позицию и по отношению к ней, и нашего Президента. Нет сегодня политического лидера сильнее Владимира Путина. И все это прекрасно понимают, вот и злятся. Не стоит поддаваться провокациям. Сильная Страна кроме нас самих никому в мире больше не нужна. Когда это понимаешь, все встает на свои места", - приводит сообщество "Молодежки" во "ВКонтакте" слова замруководителя исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича.

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ФК "Арсенал" оштрафовали за баннер с Терешковой на матче с "Рубином"

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Теги: арсенал, штраф, рфс, валентина терешкова, баннер, футбольные фанаты, молодежка онф



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