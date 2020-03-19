Зампредседателя Челябинского облсуда назначен Александр Зимин
Заместителем председателя Челябинского областного суда назначен председатель Советского районного суда Александр Зимин. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Зимин был назначен председателем Советского районного суда в 2008 году, возглавляет совет судей Челябинской области. Рассматривал уголовное дело бывшего вице-губернатора Николая Сандакова.
Этим же указом заместителем председателя Ленинского районного суда Челябинска назначена судья из Центрального райсуда Инна Маркова.