Зампредседателя Челябинского облсуда назначен Александр Зимин

Этим же указом заместителем председателя Ленинского районного суда Челябинска назначена судья из Центрального райсуда Инна Маркова.

Зимин был назначен председателем Советского районного суда в 2008 году, возглавляет совет судей Челябинской области. Рассматривал уголовное дело бывшего вице-губернатора Николая Сандакова.





