29 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Магазин &quot;Гипербола&quot; на ул. Высоцкого, 5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Департамент АПК Зауралья: "Не нужно бегать и закупать продукты впрок"

В правительстве Курганской области заверили, что в регионе есть запасы продуктов и жителям не нужно покупать товары впрок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как отметила врио директора департамента экономического развития Зауралья Ольга Ракетская, ежедневно проводится мониторинг.

врио директора департамента экономического развития Зауралья Ольга Ракетская(2020)|Фото: Накануне.RU

"Мы его направляем в Минпромторг и Минсельхоз. Мы встречаемся с представителями торговых сетей, также встречались с главами районов региона. Мы держим ситуацию на контроле. У нас 7 крупных торговых сетей, в течение дня вчера специалисты выезжали и смотрели наполняемость полок в магазинах. Есть постоянный подвоз товара. По стоимости - она на том же уровне, что и прежде", - отметила Ракетская.

Директор департамента АПК региона Павел Остапенко добавил, что ситуация контролируется.

"Не нужно поддаваться панике, у нас мощные производственные площади. Мониторили остатки товаров. Производители местные у нас имеют запасы для производства товаров, подъёма цен не будет - это мясо, мука, овощи, колбасы, мы не видим рисков и не надо бегать никуда закупать продукты впрок", - отметил Остапенко.

Директор департамента АПК Зауралья Павел Остапенко(2020)|Фото: Накануне.RU
Ранее в курганских соцсетях пользователи выставляли посты с фотографиями пустых полок в магазинах. Сообщалось, что граждане сметают из продуктовых магазинов гречку, сахар, туалетную бумагу, тушёнку и другие продукты. Граждане считают, что из-за вспышки коронавируса в мире в магазинах могут закончиться продукты долгого хранения и первой необходимости. Власти региона отмечают, что запасы в Зауралье не кончатся и товары будут в магазинах в достаточном количестве.

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Департамент АПК Зауралья: "Не нужно бегать и закупать продукты впрок"

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Теги: продукты, магазин, коронавирус,



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