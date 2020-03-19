Департамент АПК Зауралья: "Не нужно бегать и закупать продукты впрок"

В правительстве Курганской области заверили, что в регионе есть запасы продуктов и жителям не нужно покупать товары впрок, передаёт корреспондент Накануне.RU.



Как отметила врио директора департамента экономического развития Зауралья Ольга Ракетская, ежедневно проводится мониторинг.





"Мы его направляем в Минпромторг и Минсельхоз. Мы встречаемся с представителями торговых сетей, также встречались с главами районов региона. Мы держим ситуацию на контроле. У нас 7 крупных торговых сетей, в течение дня вчера специалисты выезжали и смотрели наполняемость полок в магазинах. Есть постоянный подвоз товара. По стоимости - она на том же уровне, что и прежде", - отметила Ракетская.



Директор департамента АПК региона Павел Остапенко добавил, что ситуация контролируется.



"Не нужно поддаваться панике, у нас мощные производственные площади. Мониторили остатки товаров. Производители местные у нас имеют запасы для производства товаров, подъёма цен не будет - это мясо, мука, овощи, колбасы, мы не видим рисков и не надо бегать никуда закупать продукты впрок", - отметил Остапенко.



Ранее в курганских соцсетях пользователи выставляли посты с фотографиями пустых полок в магазинах. Сообщалось, что граждане сметают из продуктовых магазинов гречку, сахар, туалетную бумагу, тушёнку и другие продукты. Граждане считают, что из-за вспышки коронавируса в мире в магазинах могут закончиться продукты долгого хранения и первой необходимости. Власти региона отмечают, что запасы в Зауралье не кончатся и товары будут в магазинах в достаточном количестве.