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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд по ДТП 4.12.2016, судебный пристав, уголовное дело (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

На Среднем Урале вынесли приговор бывшему начальнику следственного отдела полиции Заречного

Суд на Среднем Урале вынес приговор бывшему начальнику следственного отдела МО МВД России "Заречный" Денису Рудому. Его признали виновным в том, что он дал указание прекратить дело против своего знакомого.
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Осенью 2018 года в полицию Заречного поступило уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотиков в отношении двух человек. Как говорится в материалах суда (есть в распоряжении Накануне.RU), с одним из них Рудой был знаком лично, поскольку ранее не раз покупал у него различные электроприборы по заниженной стоимости.

Как установил суд, высокопоставленный силовик дал подчиненному следователю указание прекратить уголовное дело против своего приятеля, после чего сам составил соответствующее постановление. Однако впоследствии дело забрала прокуратура и передала его для работы в Следственный комитет. Постановление о прекращении уголовного преследования признали незаконным, после чего фигурантом стал уже сам Рудой.

На днях суд вынес ему приговор. Теперь уже бывший полицейский получил 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также он лишен права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

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На Среднем Урале вынесли приговор бывшему начальнику следственного отдела полиции Заречного

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Теги: полиция, Заречный, суд, начальник, приговор



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