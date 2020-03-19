29 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Китай, коронавирус (2020) | Фото: shidiannet.com

В Ухане не зарегистрировано ни одного нового случая коронавирусной инфекции среди местных жителей

Китай отмечает важное событие в борьбе с коронавирусом COVID-19. Впервые с начала вспышки нового вируса в декабре прошлого года в Ухане не зарегистрировано ни одного нового случая передачи коронавирусной инфекции среди местных жителей – только завозные эпизоды, передает Reuters.

Это показывает высокую эффективность мер, которые принимали китайские власти по борьбе с коронавирусом. Теперь Китай собирается сосредоточиться на том, чтобы коронавирус перестал проникать в страну из других точек планеты, где за это время вирус успел очень широко распространиться.

В Пекине в среду, 18 марта, был зарегистрирован 21 новый случай коронавируса, все они были завезены из Испании и Великобритании. Всего в материковой части Китая было накануне зафиксировано 34 новых случая коронавирусной инфекции.

В плане работы с прибывающими из-за границы людьми Китай тоже предпринимает меры. С прошлой недели в аэропорту Пекина все международные рейсы принимает только один терминал, у всех пассажиров проверяют состояние здоровья. Не транзитные пассажиры направляются в пункт обработки, а затем – в специальные карантинные зоны, где они находятся 14 дней.

 

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В Ухане не зарегистрировано ни одного нового случая коронавирусной инфекции среди местных жителей

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Теги: китай, ухань, коронавирус, covid-19



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