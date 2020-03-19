"Это фейк": Директор департамента здравоохранения Тюменской области не собирается увольняться

Департамент здравоохранения Тюменской области опроверг слухи об отпуске с последующем увольнением директора департамента Инны Куликовой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, Инна Куликова находится в отпуске с прошлой недели, но в скором времени она вернется на работу, где будет и дальше осуществлять свою деятельность. Все же слухи об увольнении являются фейком, как и то, что сотрудников департамента собирали на днях и объявляли об уходе их директора.

"Меня никто не собирал и мне никто ничего не объявлял", - говорит пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Инна Куликова занимает место директора департамента здравоохранения в Тюменской области с октября 2013 г. В прошлом месяце в Тюменской области также опровергли и информацию о возможном повышении директора департамента здравоохранения Инны Куликовой. Как заявила сама руководитель департамента здравоохранения, ей никаких предложений о смене работы не поступало и она планирует и дальше работать в Тюменской области.