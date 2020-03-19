"Это фейк": Директор департамента здравоохранения Тюменской области не собирается увольняться

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
Глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова (2020) | Фото: dz.admtyumen.ru

"Это фейк": Директор департамента здравоохранения Тюменской области не собирается увольняться

Департамент здравоохранения Тюменской области опроверг слухи об отпуске с последующем увольнением директора департамента Инны Куликовой.

Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, Инна Куликова находится в отпуске с прошлой недели, но в скором времени она вернется на работу, где будет и дальше осуществлять свою деятельность. Все же слухи об увольнении являются фейком, как и то, что сотрудников департамента собирали на днях и объявляли об уходе их директора.

"Меня никто не собирал и мне никто ничего не объявлял", - говорит пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Инна Куликова занимает место директора департамента здравоохранения в Тюменской области с октября 2013 г. В прошлом месяце в Тюменской области также опровергли и информацию о возможном повышении директора департамента здравоохранения Инны Куликовой. Как заявила сама руководитель департамента здравоохранения, ей никаких предложений о смене работы не поступало и она планирует и дальше работать в Тюменской области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Это фейк": Директор департамента здравоохранения Тюменской области не собирается увольняться

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: здравоохранение, Инна Куликова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети