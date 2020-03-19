Алексей Текслер возглавил рабочую группу Госсовета по экономике и финансам
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначен руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы". Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.
Госсовет РФ – это совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Возглавляет совет президент России.
В рамках Госсовета созданы 16 рабочих групп.