Госсовет РФ – это совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Возглавляет совет президент России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначен руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы". Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин , передает корреспондент Накануне.RU .

Алексей Текслер возглавил рабочую группу Госсовета по экономике и финансам





