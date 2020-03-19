Проведение голосования по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге будет зависеть от ситуации с коронавирусом

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию, запланированное на 22 апреля по всей стране.

Напомним, ранее председатель избирательной комиссии города Вадим Антошин рассказал, что в уральской столице уже проведена ревизия помещений для голосования, проверено технологическое оборудование. На сегодня в городе насчитывается 555 избирательных участков, кроме этого, будут созданы 24 временных участка.

По словам Александра Высокинского, в мэрии наблюдают, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в преддверии голосования.

"Безопасность граждан стоит на первом месте, здесь я полностью согласен с мнением президента. В городе принимаются беспрецедентные меры безопасности, чтобы максимально быстро справиться с возможным увеличением количества заболевших на территории уральской столицы, в зависимости от этого будем принимать решение по технологии проведения голосования. Мы сможем предложить приемлемые варианты участия в голосовании", - заявил мэр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, горожане смогут проголосовать по вопросу поправок в Конституцию различными способами: досрочное голосование, система "Мобильный избиратель" для проживающих не по адресу регистрации, а также голосование на дому.

Напомним, ранее в столице Урала до 12 апреля был введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.