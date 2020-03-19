В Прикамье тарифы на вывоз мусора за 2019 год признаны незаконными

Апелляционный суд оставил в силе решение прикамских коллег, признавших тариф на вывоз мусора в 2019 г. в Пермском крае незаконным. Об этом в своём Facebook рассказал глава ассоциации ТСЖ "Пермский стандарт" Александр Зотин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее общественник Денис Галицкий и другие истцы опротестовали тарифы на вывоз мусора в крае. Иск рассмотрел краевой суд, однако после его частичного удовлетворения чиновники обжаловали вердикт Фемиды.

Апелляцию рассматривали в Нижнем Новгороде, отметил Зотин. После второго заседания, которое прошло 13 марта, он написал, что, "понимая, что тарифы уже не спасти, министерство ЖКХ сосредоточилось на защите нормативов и липового исследования Политеха".

"Наши оппоненты поменяли показания о порядке расчета норматива в третий раз, приобщив к делу новые документы. Вообще-то, так в апелляционной инстанции делать нельзя, но суд пошел им навстречу. После того, как мы разбили и эти документы, суд предложил Политеху представить новые расчеты, назначив третье заседание (что бывает еще реже) в Нижнем на 18 марта на 13.30 по Москве. Его итог – тарифы и нормативы на вывоз мусора в Пермском крае за 2019 г. теперь официально незаконны. Решение Краевого суда вступило в силу", - написал Зотин.